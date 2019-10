Kenin vervangt Andreescu op WTA Finals

Tennisster Bianca Andreescu komt niet meer in actie op de WTA Finals. De 19-jarige Canadese, winnares van de US Open, heeft te veel last van een blessure aan haar linkerknie. Andreescu moest daarom woensdag al opgeven tijdens haar tweede partij, tegen Karolina Pliskova. Uit een MRI-scan bleek een dag later dat ze helemaal niet meer in actie kan komen op het lucratieve slottoernooi van het jaar in Shenzhen.

De Amerikaanse Sofia Kenin vervangt Andreescu. Kenin, de nummer 12 van de wereld, was de eerste reserve nadat Kiki Bertens dinsdag al de geblesseerd geraakte Naomi Osaka had vervangen in het speelschema. De 20-jarige Amerikaanse neemt het vrijdag op tegen Elina Svitolina uit Oekraïne, die na overwinningen op Pliskova en Simona Halep al zeker is van een plek in de halve finales.

“Ik maakte een rare beweging na een return”, zei Andreescu. “Ik hoorde een knak in mijn knie. Ik kon ‘m daarna amper meer buigen.” De Canadese beleefde dit jaar haar grote doorbraak, maar worstelde ook met blessures. Zo miste ze Wimbledon vanwege schouderproblemen.