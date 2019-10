Olympische missie Butter in marathon New York

Michel Butter gaat op zondag in de marathon van New York op jacht naar een startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. Hij moet daarvoor een tijd van 2.11.30 of sneller lopen, maar een klassering bij de eerste tien volstaat ook. De atleet uit Castricum gokt op een plek in de top tien, want een snelle marathon lopen op het zware parcours door de ‘Big Apple’ ligt niet voor de hand.

Butter miste de Spelen van Rio op 8 seconden. Toen was de limiet 2.11.00 en de Noord-Hollander kwam in de marathon van Amsterdam tot 2.11.08. In 2017 liep hij voor het eerst mee in de marathon van New York. Hij kon lang mee met de kopgroep, liep zelfs even aan de leiding, en eindigde als zesde. “New York ligt me goed, het is een strijdmarathon”, liet hij weten in aanloop naar de wedstrijd.

Butter bindt de strijd aan met onder anderen de kersverse wereldkampioen Lelisa Desisa. De Ethiopiƫr won nog geen maand geleden de zware marathon bij de WK in Doha, maar zijn naam prijkt nog altijd op de startlijst voor komende zondag. Desisa is ook titelverdediger in New York.