Tennisser Zverev kan titel Finals verdedigen

De Duitse tennisser Alexander Zverev kan in november zijn titel verdedigen in de ATP-Finals, het eindejaarstoernooi met de acht beste spelers van het afgelopen jaar. Hij is de zevende speler die zich heeft geplaatst.

Zverev profiteerde van de nederlaag van de Italiaan Matteo Berrettini tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs. Berrettini was een van zijn grootste concurrenten in de race voor de laatste twee startbewijzen van het slottoernooi van de ATP in Londen (10-17 november).

Aangezien ook de Spanjaard Roberto Bautista-Agut, de Belg David Goffin en de Italiaan Fabio Fognini al zijn uitgeschakeld in Parijs, stelde Zverev zijn deelname aan de Finals zeker. De 22-jarige Duitser won vorig jaar het eindejaarstoernooi na onder meer zeges op Roger Federer en Novak Djokovic. Het is nog altijd de grootste zege tot nog toe in zijn carrière.