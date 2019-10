Veldrijdster Sanne Cant gaat vrijdag niet van start voor de Koppenbergcross. De wereldkampioene heeft nog te veel last van een rugblessure die ze afgelopen zondag opliep toen ze het parcours van een wedstrijd in Gavere verkende.

Cant liet zich afgelopen week uitgebreid behandelen maar is nog onvoldoende fit. De veldrijdster uit Belgiƫ weet nog niet of ze komende zondag wel kan starten in Ruddervoorde.