Waterpoloërs zonder Lindhout tegen Servië

De Nederlandse waterpoloërs beginnen de World League zonder Robin Lindhout. De speler van de Italiaanse club SC Quinto heeft geen uitnodiging gekregen van bondscoach Harry van der Meer, die ook Ruud van der Horst en Jorn Winkelhorst buiten zijn selectie liet. Die twee waterpoloërs zijn op de weg terug na een hardnekkige blessure.

Oranje begint de World League op dinsdag 12 november in Den Haag tegen Servië, de olympisch kampioen van Rio 2016 en winnaar van de laatste vier EK’s. Het Hofbad is al uitverkocht voor de ontmoeting met het mondiale topland, dat in januari bij het EK in Boedapest ook tegenstander is van Oranje.

“Op weg naar het EK en het olympisch kwalificatietoernooi in maart zijn de ontwikkeling van ons spel en spelers onder weerstand testen voor mij momenteel belangrijker dan resultaat”, aldus Van der Meer, die onder anderen de uit beeld geraakte Mika Smelt weer heeft opgeroepen. “Ik wil ruimte creëren om een paar spelers uit te testen op andere posities. Maar uiteraard gaan we er vol tegenaan tegen Servië en willen we de Nederlandse supporters in Den Haag een mooie wedstrijd voorschotelen.”