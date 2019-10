Wielrenner Albasini (38) stopt in Zwitserland

Wielrenner Michael Albasini rekt zijn lange carrière nog met een half jaar, maar na de Ronde van Zwitserland in juni is het echt voorbij. De Zwitser, die volgende maand zijn 39e verjaardag viert, wil in eigen land afscheid nemen. “Er is niets mooiers dan in je thuiswedstrijd stoppen”, zegt Albasini. “Familieleden kunnen nu heel makkelijk langskomen, dat is een van de belangrijkste redenen om in die ronde afscheid te nemen.”

Albasini werd in 2003 prof bij Phonak. De Zwitser reed daarna ook voor Liquigas en Team HTC-Columbia/Highroad. Sinds 2012 komt hij uit voor de Australische formatie die begon als Orica-GreenEdge en nu Mitchelton-Scott heet. Albasini won in zijn lange loopbaan onder meer de Ronde van Catalonië, drie etappes in de Ronde van Zwitserland en zeven in de Ronde van Romandië. In 2011 schreef hij een rit in de Vuelta op zijn naam.

Adam Blythe kondigde donderdag ook zijn afscheid aan. De 30-jarige Brit, in 2016 nationaal kampioen op de weg, stopt per direct. Blythe reed dit jaar voor Lotto Soudal.