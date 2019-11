Goud voor Wild en teamsprinters in wereldbeker

Nederland heeft op de eerste finaledag van de wereldbeker baanwielrennen in Minsk twee keer goud veroverd. Kirsten Wild toonde zich de sterkste in de eindsprint van het onderdeel scratch. De Nederlandse mannenploeg pakte goud op de teamsprint.

Met haar eindzege in Wit-Rusland nam Wild revanche voor haar teleurstellende zevende plek vorige maand bij de EK in Apeldoorn. Ze verwees na veertig ronden de Italiaanse Martina Fidanza naar de tweede plek. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente.

De Nederlandse mannenploeg versloeg in de finale Groot-Brittannië. Oranje finishte in 42,204 seconden en de Britten eindigden in 42,590. Namens Nederland kwamen Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Nils van ’t Hoenderdaal in actie. Nederland is op dit onderdeel wereldkampioen en tevens Europees titelhouder.

BEAT Cycling Club pakte brons. Voor de professionele ploeg, die Frankrijk versloeg, verschenen Theo Bos, Matthijs Büchli en Roy van den Berg in de baan.

De Nederlandse vrouwenploeg eindigde als vierde op de teamsprint. In de strijd om de derde plek verloren Shanne Braspennincx en Kyra Kamberink van het Duitse team Erdgas. Bij de EK drie weken geleden in Apeldoorn pakte het Nederlandse duo nog wel brons op dit onderdeel.

Amy Pieters belandde op de puntenkoers met 32 punten net naast het podium (vierde). Valente zegevierde met 66 punten. Roy Pieters eindigde bij de mannen op de twintigste en laatste plaats.