De Nederlandse 3×3 basketballers nemen het in maart volgend jaar in het olympisch kwalificatietoernooi op tegen Letland, Canada, Kroatië en gastland India. Dat is het resultaat van de loting door basketbalbond FIBA in Japan. Nederland zit in poule D. In totaal doen twintig landen mee aan het OKT, de top drie plaatst zich voor de Spelen in Tokio waar deze nieuwe vorm van basketbal debuteert.

De basketbalsters nemen het op hun OKT op tegen Estland, Wit-Rusland, Hongarije en Sri Lanka. Ook bij de vrouwen is een plek bij de top drie nodig voor plaatsing voor de Spelen.

Mochten beide teams zich niet weten te plaatsen op het OKT, dan krijgen ze nog een tweede kans op het extra kwalificatietoernooi in april in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dit is een speciaal kwalificatietoernooi voor landen die zich in de afgelopen twee edities van de Spelen niet hebben weten te plaatsen in de traditionele vorm van basketbal. De basketballers zitten dan in een groep met Hongarije, Mongolië, Slovenië, Letland en Polen. Het vrouwentrio speelt in dat geval tegen Hongarije, Japan, Iran, Italië en Taiwan.