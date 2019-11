De Amerikaanse basketbalclub Golden State Warriors zal het ongeveer drie maanden moeten doen zonder sterspeler Stephen Curry. De 31-jarige guard heeft een operatie aan zijn linkerhand ondergaan. Daarin zat een breuk nadat hij woensdag in de verloren wedstrijd tegen Phoenix Suns hard op die hand was geland. Golden State is met drie nederlagen en slechts één zege pover gestart in de NBA.