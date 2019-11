Golfer Luiten zakt weg in China

Golfer Joost Luiten heeft zijn goede start op de HSBC Champions in China geen vervolg kunnen geven. De Rotterdammer had voor de tweede ronde 74 slagen nodig, twee boven het baangemiddelde. Een dag eerder was Luiten het toptoernooi met 9 miljoen euro aan prijzengeld begonnen met een rondje van zeventig slagen. Met een totaal van 144 staat hij op de gedeelde vijftigste plaats.

De Nederlander produceerde vrijdag drie bogeys en hij wist daar slechts één birdie tegenover te zetten. In de eerste ronde sloeg hij niet alleen twee birdies, maar ook een eagle (twee onder par).

De Engelsman Matthew Fitzpatrick gaat aan kop op de Sheshan International in Shanghai met een totaal van 133 slagen. Fitzpatrick heeft één slag voorsprong op Rory McIlroy uit Noord-Ierland. De Chinees Li Haotong, de leider na de eerste dag, zakte naar de zesde plek door een ronde van 72 slagen.