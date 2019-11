Hamilton wil ook in ‘nieuw’ tijdperk domineren

Lewis Hamilton is 34 jaar en hij staat op het punt zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen, maar de Brit is nog lang niet verzadigd. Hamilton wil ook domineren als in 2021 nieuwe regels worden ingevoerd in de koningsklasse van de autosport. “Ik wil de pionier van dat nieuwe tijdperk worden”, zei de coureur van Mercedes in Austin, waar hij zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten genoeg heeft aan een plek bij de eerste acht om voor de zesde keer wereldkampioen te worden.

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt nog een jaar door. “Ik houd altijd van nieuwe uitdagingen. Ik zit bij een team dat heeft bewezen het best te kunnen inspelen op veranderingen. Het wordt een heel interessante periode. In de loop van volgend jaar zal ik ook alvast gaan denken aan 2021. Ik wil er dan graag weer bij zijn.”