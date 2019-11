Kamminga zwemt opnieuw record op 100 m school

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Russische Kazan opnieuw het Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. Hij werd in de Russische stad tweede in 58,98. Alleen de Rus Anton Choepkov was sneller, 58,94. Brons was voor Yasuhiro Koseki uit Japan, 59,23.

Kamminga is nu de eerste Nederlander onder de 59 seconden op de afstand. Hij scherpte onlangs in Boedapest het Nederlands record op de 100 school al aan tot 59,05.

Kira Toussaint won in Kazan de 50 meter rugslag. De Nederlandse kwam uit op een tijd van 27,89.

Toussaint verbeterde onlangs in Berlijn haar Nederlands record op de 50 rug. Dat bracht ze op 27,49. Daarna zwom ze ook een nieuw record op de afstand op de kortebaan.

De voor eigen publiek zwemmende Maria Kameva werd in Kazan tweede (27,95), voor de Braziliaanse Etiene Medeiros (28,12).