Minderhoud vierde in kür dressuur

Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud is bij de wereldbekerwedstrijd in Lyon vierde geworden in de kür. Met zijn paard Glock’s Dream Boy kwam hij tot een score van 79.725. Emmelie Scholtens eindigde met Desperado een plek lager, 79.440.

Isabell Werth won voor de derde achtereenvolgende keer in de Franse stad. De Duitse, meervoudig olympisch kampioene, kwam met Emilio tot 87.090. De Britse Charlotte Dujardin (Mount St John Freesyle) werd tweede, voor Frederic Wandres (Duke of Britain) uit Duitsland.