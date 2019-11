Olympische marathon verplaatst naar Sapporo

Gouverneur Yuriko Koike heeft met tegenzin ingestemd met de verplaatsing van de Olympische marathon van Tokio naar Sapporo. Daarmee komt er een einde aan een confrontatie tussen de Japanse hoofdstad en het Internationale Olympische Comité (IOC) over dit onderdeel van de Zomerspelen die in 2020 in Tokio worden gehouden.

“Ik denk dat we vooruit moeten”, zei Koike tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het IOC, de organisatie die de Olympische Spelen in Tokio houdt en de nationale regering. “Ik ben het er niet mee eens, maar het besluit kan niet worden vermeden.”

De benauwende hitte in augustus in Tokio – gemiddeld 31 graden en hoge luchtvochtigheid – was voor het IOC de reden de organisatie ruim twee weken geleden te vragen de marathon en het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo. In die stad, waar in 1972 de Winterspelen werden afgewerkt, is het in de zomer gemiddeld 5 tot 6 graden koeler dan in de 800 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad van Japan. De Japanse organisatie vroeg eerst bedenktijd, maar gaat nu dus alsnog akkoord.