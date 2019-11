Pliskova naar halve finale na zege op Halep

Karolina Pliskova heeft als laatste tennisster de halve finales bereikt van de WTA Finals in het Chinese Shenzhen. De als tweede geplaatste Tsjechische versloeg in het laatste groepsduel in de paarse groep de Roemeense Simona Halep in drie sets: 6-0 2-6 6-4.

Pliskova heeft zich daardoor ten koste van Halep voor de laatste vier geplaatst. Daarin neemt ze het op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty uit Australi├ź.

Elina Svitolina had zich in dezelfde groep met drie zeges overtuigend geplaatst voor de halve finales. De Oekraïense die de WTA Finals vorig jaar won, speelt tegen de Belinda Bencic uit Zwitserland. Bencic speelde donderdag tegen Kiki Bertens om een plek in de halve finale. De 27-jarige Westlandse trok zich in die partij in de tweede set terug.