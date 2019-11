Roest snel op 5000 m, derde tijd Kramer

Schaatser Patrick Roest heeft bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker toegeslagen op de 5000 meter. De tweevoudig wereldkampioen allround reed in Thialf een tijd van 6.09,83. Zijn tegenstander en ploeggenoot Sven Kramer reed met 6.15,71 de derde tijd. Jorrit Bergsma zette in de laatste rit de tweede tijd neer (6.14,31).

Vorig jaar was de top drie bij het kwalificatietoernooi hetzelfde op de 5000 meter. Marcel Bosker (vierde in 6.18,41) en Douwe de Vries (vijfde in 6.18,80) verzekerden zich eveneens van een ticket voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden.

Roest reed drie weken geleden in Inzell al een tijd van 6.08,69. Hij was vorig jaar bij de kwalificatiewedstrijden in Thialf de grote man met de beste tijden op de 1500, 5000 en 10.000 meter.