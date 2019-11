Schaatser Ntab snelste op 500 m in Thialf

Schaatser Dai Dai Ntab heeft bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden in Thialf de beste tijd gereden op de 500 meter. De sprinter van Team Reggeborgh finishte in de laatste race tegen zijn ploeggenoot Kai Verbij in een tijd van 34,79 seconden. Verbij belandde met 34,95 op de tweede plek.

Ronald Mulder, Europees en Nederlands kampioen op de 500 meter, reed de derde tijd: 35,00. De resterende twee startbewijzen op deze afstand voor de eerste vier wereldbekers gingen naar de verrassende Lennart Velema (35,04, persoonlijk record) en Hein Otterspeer (35,05).

Kjeld Nuis (zesde in 35,13), Michel Mulder (zevende in 35,14) en Jan Smeekens (achtste in 35,23) grepen onder anderen naast het internationale ticket.

Ntab was vorig jaar bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker één van de grote verliezers. Hij liep met zesde plaatsen op zowel de 500 als 1000 meter de begeerde startbewijzen mis. Ntab reed drie weken geleden in Inzell al een tijd van 34,83.