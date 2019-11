Shorttrackster Schulting vroeg in vorm

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft op de openingsdag van de eerste wereldbeker in Salt Lake City haar Nederlands record op de 1000 meter verbeterd. De olympisch kampioene op dit onderdeel finishte in haar serie in een tijd van 1.27,287. Daarmee plaatste ze zich royaal voor de kwartfinales. Ook Rianne de Vries kwalificeerde zich voor de volgende ronde.

Schulting plaatste zich op de 1500 meter, eveneens met winst in haar voorronde (2.33,137), voor de halve finales. De Vries en Marijn Wiersma redden het niet op deze afstand.