Tennisster Schuurs naar halve finales

Tennisster Demi Schuurs heeft bij de WTA Finals in Shenzhen de halve finale bereikt in het dubbelspel. De Limburgse was samen met de Duitse Anna-Lena Grönefeld in haar derde groepsduel te sterk voor Hao-Ching en Latisha Chan uit Taiwan. De partij werd in twee sets beslist, 6-2 6-4.

Voor Schuurs en haar partner, als achtste geplaatst, was het de tweede zege. In hun eerste groepsduel hadden de twee het als eerste geplaatste duo Sabalenka/Mertens verrast. Daarna verloren ze van de Française Kristina Mladenovic en Timea Babos uit Hongarije, die inmiddels ook de laatste vier hebben bereikt.