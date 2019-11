Ter Mors de beste op 1500 meter in Thialf

Drievoudig olympisch schaatskampioene Jorien ter Mors heeft zich bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden in Heerenveen de beste getoond op de 1500 meter. De 29-jarige rijdster finishte in Thialf in een tijd van 1.54,22. Daarmee verwees ze Antoinette de Jong, de winnares van vorig jaar, naar de tweede plek (1.54,98). Ireen Wüst reed met 1.55,09 de derde tijd.

De andere twee tickets voor de eerste vier wereldbekers kwamen terecht bij Melissa Wijfje (1.55,81) en Reina Anema (1.56,54, persoonlijk record). Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, was als nummer zes (1.57,04) de eerste verliezer.

Ter Mors verlengde eerder deze week haar contract bij Team IKO tot de Winterspelen van Peking 2022. Ze kwam vorig seizoen door een knieoperatie niet in actie.