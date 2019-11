Turnsters en hockeyers vullen olympische ploeg

Femke Bol verraste op de WK in Doha op de 400 meter horden en kreeg als beloning een olympisch ticket voor Tokio. In de maand oktober vulde de olympische ploeg zich verder aan met verschillende atleten en turners. Zo verzekerden de turnsters zich op de WK in Stuttgart van een olympisch startbewijs. De hockeymannen mogen ook de koffer van TeamNL van zolder halen. Zij wisten in een tweeluik met Pakistan plaatsing voor de Spelen af te dwingen.

Bij de laatste tussenstand op vrijdag 1 november staat de teller op 144 sporters die deel gaan uitmaken van de olympische selectie in Japan. Nog ver verwijderd van het recordaantal bij de Spelen in Rio de Janeiro, vier jaar terug. Destijds bestond de Nederlandse ploeg uit 242 atleten. Toch zou dat aantal wel eens benaderd kunnen worden. Veel olympische tickets worden immers nog vergeven.