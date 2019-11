Twee Nederlandse coureurs in Formule E

Het nieuwe seizoen in de elektrische raceklasse Formule E begint eind deze maand in Saudi-Arabië met twee Nederlandse coureurs. Robin Frijns, die afgelopen seizoen terugkeerde in de Formule E na een uitstapje naar de DTM, heeft gezelschap gekregen van Nyck de Vries. De 24-jarige coureur uit Sneek veroverde dit jaar de wereldtitel in de Formule 2.

Aangezien De Vries geen kansen voor zichzelf zag in de Formule 1, koos hij voor een overstap naar de Formule E. De Fries gaat rijden voor Mercedes, waar hij voormalig Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne uit België als teamgenoot krijgt. Op de deelnemerslijst van 24 coureurs die de internationale autosportfederatie FIA vrijdag presenteerde staan met Felipe Massa, Brandon Hartley, Lucas Di Grassi, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein en Jérôme d’Ambrosio meer mannen met ervaring in de Formule 1.

Het seizoen bestaat uit veertien races, verspreid over negen steden in Europa, Azië, Afrika en het Amerikaanse continent. Op 22 en 23 november zijn de eerste twee wedstrijden in Saudi-Arabië. Het seizoen eindigt in Londen, met races op 25 en 26 juli.