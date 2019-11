Veldrijdster Kastelijn wint Kopenbergcross

Wielrenster Yara Kastelijn heeft de Koppenbergcross gewonnen. De 22-jarige Brabantse bleef Europees kampioene Annemarie Worst voor. De Italiaanse Alice Arzuffi kwam als derde over de finish.

Kastelijn nam meteen in de eerste van drie ronden op het loodzware parcours op de beruchte Vlaamse helling de leiding en hield steeds een kleine voorsprong op haar land- en ploeggenote. Die kwam uiteindelijk tien seconden later binnen. Ceylin del Carmen Alvarado werd zesde.

De Belgische Sanne Cant stond niet aan de start van de Koppenbergcross. De wereldkampioene heeft nog te veel last van een rugblessure en had zich afgemeld.