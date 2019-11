Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 de snelste rondetijd gereden. De 22-jarige Limburger kwam op het circuit van Austin in zijn Red Bull tot 1.34,057.

Sebastian Vettel realiseerde de tweede tijd. De Duitser had in zijn Ferrari 0,169 seconde meer nodig dan Verstappen. De derde tijd kwam op naam van Verstappens teamgenoot Alexander Albon, op 0,259.

Verstappen rijdt zondag zijn honderdste Grand Prix in de Formule 1.