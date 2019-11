Derde wereldtitel voor rugbyers Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft voor de derde keer de wereldtitel rugby veroverd. In de WK-finale in het Japanse Yokohama waren de ‘Springbokken’ met 32-12 te sterk voor Engeland. Zuid-Afrika komt daarmee met drie wereldtitels op gelijke hoogte met Nieuw-Zeeland dat eveneens drie keer wereldkampioen werd. De Zuid-Afrikanen namen twee keer minder deel omdat ze pas in 1995, na het afschaffen van de apartheid, welkom waren. Onder toeziend oog van toenmalig president Nelson Mandela werd de ploeg toen in eigen land meteen wereldkampioen door Nieuw-Zeeland te verslaan.

In 2007 volgde de tweede wereldtitel in een finale tegen Engeland. De herhaling van die eindstrijd kende een eenzijdig verloop waarbij Zuid-Afrika steeds leidde omdat Handre Pollard na een misser in de tweede minuut vrijwel elke penaltykick raak schoot. Bij de Engelsen deed Owen Farrell dat ook maar net iets minder vaak. Bij een stand van 18-12 bezorgde Mapimi Zuid-Afrika in de 68e minuut de eerste try. Na de daaropvolgende conversie stond het 25-12 en was de finale eigenlijk al beslist.