Djokovic naar eindstrijd in Parijs

Novak Djokovic heeft de finale bereikt op het masterstoernooi van Parijs. De Servische tennisser, nummer 1 van de wereld, rekende in twee sets af met Grigor Dimitrov uit Bulgarije: 7-6 (5) 6-4. Djokovic had aan één break in de tweede set genoeg om de partij naar zich toe te trekken. Zelf kwam de 32-jarige Serviër op zijn eigen service geen enkele keer in de problemen.

Djokovic treft zondag mogelijk Rafael Nadal, de nummer 2 van de wereld. De Spanjaard moet dan wel eerst de jonge Canadees Denis Shapovalov nog verslaan. In dat geval staat zondag ook de eerste plaats op de wereldranglijst op het spel.

Djokovic was al vier keer de beste op het masterstoernooi van Parijs (2009, 2013, 2014 en 2015). Vorig jaar moest hij in de finale buigen voor de Rus Karen Chatsjanov. Nadal zegevierde nog nooit op het indoortoernooi in de Franse hoofdstad.