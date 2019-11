Lavreysen ook in Minsk de beste op keirin

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Minsk goud gepakt op de keirin. De 22-jarige Brabander was twee weken geleden bij de EK in Apeldoorn ook al de beste op dit onderdeel. Lavreysen bleef in de hoofdstad van Wit-Rusland de Rus Denis Dmitriev opnieuw net voor, net als in Omnisport. Wereldkampioen Matthijs Büchli, derde op de EK, moest nu genoegen nemen met de vijfde plaats.

Amy Pieters en Kirsten Wild pakten in Minsk het goud op de koppelkoers, voor het Britse duo Laura Kenny/Emily Nelson.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen verlieten het sprinttoernooi na de kwartfinales. Lee Wai Sze uit Hongkong schakelde Braspennincx uit. Van Riessen redde het niet tegen de Duitse Emma Hinze.