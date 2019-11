Lichte progressie golfer Luiten

Golfer Joost Luiten heeft zich enigszins hersteld van zijn matige tweede ronde op de HSBC Champions in China. De Rotterdammer kwam in Shanghai tot een ronde van 72 slagen, het baangemiddelde. Vrijdag had hij twee slagen meer nodig gehad, waarmee hij na een redelijke eerste dag (70) wegzakte in het klassement. Luiten klom nu van de 50e naar de 44e plaats.

Luiten kwam ditmaal tot drie birdies, een bogey en een double bogey. Hij staat nu op 216 slagen.

De leiding van het toptoernooi met liefst 9 miljoen euro aan prijzengeld kwam in handen van Rory McIlroy. De Noord-Ier kwam voor de derde dag op rij tot een score van 67 slagen en een totaal van 201.

Daarmee loste hij de Engelsman Matthew Fitzpatrick af aan kop. Die zag ook de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen (202) passeren en deelt nu de derde plaats met de Amerikaan Xander Schauffele. Beiden staan op 203 slagen.