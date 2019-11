Marijne met hockeysters India naar Tokio

Sjoerd Marijne heeft zich met de hockeysters van India geplaatst voor de Olympische Spelen. De ploeg van de Nederlandse bondscoach versloeg in de play-offs de Amerikaanse vrouwen, al liet India het in het tweede duel nog wel heel spannend worden.

Na de 5-1-zege in de eerste wedstrijd keek India zaterdag in Bhubaneswar na amper een half uur spelen al tegen een achterstand van 4-0 aan. Dankzij een doelpunt in de 48e minuut van Rani Rampal kwam het toch nog goed voor de ploeg van Marijne. “Wat een wedstrijd”, schreef de oud-speler van Den Bosch op Twitter. “Maar één ding telt: we gaan naar Tokio!!!!!”

Marijne heeft de vrouwen van India sinds mei vorig jaar onder zijn hoede. Daarvoor werkte hij bij de mannenploeg van India. De Brabander was ook bondscoach van de Nederlandse hockeysters, maar in september 2015 werd hij ontslagen en opgevolgd door Alyson Annan.