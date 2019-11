Nederlands record voor zwemster Toussaint

Zwemster Kira Toussaint heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Russische Kazan haar eigen Nederlandse record op de 100 meter rugslag scherper gesteld. Toussaint was in 59,14 de snelste in de series. Later op zaterdag zijn de finales.

Haar oude toptijd stond sinds drie weken op 59,46, gezwommen in Berlijn.

Arno Kamminga, vrijdag al goed voor een Nederlands record op de 100 meter schoolslag, gaat als snelste de finale in op de 50 meter rugslag. Hij tikte in de series aan na 27,23 seconden. Toussaint won vrijdag al de 50 meter rugslag.