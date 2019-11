Schuurs mist dubbelfinale in Shenzhen

Tennisster Demi Schuurs heeft zich met haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld niet kunnen plaatsen voor de eindstrijd van de WTA Finals in Shenzhen. Het duo, als achtste geplaatst op het slottoernooi van het seizoen, was kansloos tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova: 1-6 2-6. De partij was binnen een uur gespeeld.

Schuurs (26) won met Grönefeld twee van de drie groepswedstrijden. Ze maakten vooral indruk met hun zege op het als eerste geplaatste duo Arina Sabalenka/Elise Mertens.

Hsieh en Strycova nemen het zondag in de finale op tegen Timea Babos en Kristina Mladenovic. Dat Hongaars/Franse koppel versloeg de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai via de supertiebreak: 1-6 6-4 10-8.