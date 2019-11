Slechte start honkballers in Premier 12

De Nederlandse honkballers zijn de Premier 12 begonnen met een kansloze nederlaag. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens, weer terug bij de nationale ploeg, moest in de Mexicaanse stad Guadalajara met 9-0 buigen voor ‘Team USA’. Aan de Premier 12 mogen de beste twaalf landen van de wereld meedoen. Het Nederlandse koninkrijksteam neemt op de mondiale ranglijst de achtste plek in.

De honkballers beleefden een beroerde start. De startende werper Rob Cordemans zag hoe z’n eerste bal direct over de hekken werd geslagen door Drew Waters. De Amerikanen liepen daarna gestaag weg bij Oranje, onder meer met vier punten in de vijfde inning. Nog eens drie Amerikanen sloegen de bal de hekken over.