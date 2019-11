Straf voor Formule 1-coureur Perez

Sergio Pérez moet zondag bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 starten vanuit de pitstraat. De Mexicaan van Racing Point is bestraft omdat hij vrijdag niet stopte voor de verplichte weging tijdens de tweede vrije training. Pérez realiseerde daarin de vijftiende tijd.

Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie, maar Pérez weet dus al waar hij zondag aan toe is. Max Verstappen was vrijdag goed voor de eerste en de derde tijd. Lewis Hamilton, de Brit van Mercedes die de wereldtitel vrijwel zeker zondag binnenhaalt, was bij de tweede sessie de snelste.