Svitolina treft Barty in finale WTA Finals

Ashleigh Barty heeft de finale van de WTA Finals gehaald. De nummer 1 van de wereld rekende in de halve finale van het lucratieve slottoernooi in Shenzhen af met Karolina Pliskova uit Tsjechië: 4-6 6-2 6-3. De 23-jarige Australische treft zondag in de eindstrijd titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne.

Barty tegen Pliskova betekende een duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereldranglijst. Ze troffen elkaar eerder dit jaar in de finale in Miami, ook toen won de Australische.

Svitolina was vorig jaar de beste op het toernooi met de acht beste tennissters van het seizoen. De Oekraïense zag in Shenzhen haar Zwitserse opponente Belinda Bencic in de derde set geblesseerd opgeven. Svitolina leidde daarin met 4-1.