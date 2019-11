Tafeltennissters tegen Polen en Servië

De Nederlandse tafeltennissters treffen in de kwalificatie voor het EK voor landenteams de teams van Polen en Servië. De eindstrijd van het toernooi is in het najaar van 2021 in Roemenië. Dit jaar werden de Oranjevrouwen in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De beste twee ploegen in de poule plaatsen zich voor het EK.

De Nederlandse tafeltennissters wonnen het EK van 2008 tot en met 2011 vier keer op rij, toen met hoofdrollen voor Li Jiao en Li Jie.

De mannen treffen in de voorronde Cyprus en Estland. Ook van deze poule plaatsen zich twee landen voor het EK.