Tennisduo Babos/Mladenovic finalist WTA Finals

De Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic hebben zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de WTA Finals in Shenzhen. Het tennisduo versloeg in de halve finales de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai via de supertiebreak: 1-6 6-4 10-8. De wedstrijd duurde anderhalf uur.

De tegenstander van Babos en Mladenovic komt uit de partij tussen de Nederlandse Demi Schuurs met haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld en het Taiwanees/Tsjechische koppel Hsieh Su-Wei/Barbora Strycova.