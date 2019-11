Verstappen derde in kwalificatie VS

Max Verstappen begint de Grote Prijs van de Verenigde Staten zondag vanaf de derde plek. De Fin Valtteri Bottas van Mercedes was de snelste in de kwalificatie en mag in Austin vanaf poleposition vertrekken. De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de tweede tijd neer. Verstappen was 0,067 seconde minder snel dan Bottas.

Lewis Hamilton klokte de vijfde tijd. De Brit kan zondag in zijn Mercedes voor de zesde keer de wereldtitel pakken. Daarvoor is een plek bij de eerste acht vereist. Als Hamilton wereldkampioen wordt, heeft hij nog één titel minder dan de Duitse racelegende Michael Schumacher. Met nog drie races te gaan staat Hamilton op 363 punten. Bottas volgt met 289 punten, voor Charles Leclerc (236) en Vettel (230). Verstappen is vijfde met 220 punten.

“We zitten er nu dichter bij. Het geeft hoop voor morgen. Laten we zien wat er gebeurt”, zei een tevreden Verstappen, die nog nooit met zo’ n goede uitgangspositie aan de Grote Prijs van de Verenigde Staten begon.

Voor Verstappen wordt het zondag zijn honderdste race in de Formule 1. De 22-jarige Limburger wil na vorig weekeinde wat goedmaken. Verstappen eindigde als zesde in de Grote Prijs van Mexico na een weekeinde vol tegenslag.