Visser slaat toe, Wüst grijpt mis

Schaatsster Esmee Visser heeft bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de komende wereldbekers een tikje op de 3000 meter uitgedeeld aan Carlijn Achtereekte. De olympisch kampioene op de 5000 meter was de olympisch titelhoudster op de 3000 meter iets te snel af.

Visser, die tegen Achtereekte uitkwam, reed in Thialf de beste tijd: 4.00,27. Achtereekte, die snel van start ging en daardoor in de slotfase terugviel, noteerde de derde tijd: 4.00,51. Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, kon in de laatste rit net niet aan de tijd van Visser tippen en eindigde als tweede (4.00,29).

Vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst, nog in de opbouw na een moeizame trainingszomer, was als nummer zes de eerste verliezer met een tijd van 4.03,41. Reina Anema (4.01,80) en Melissa Wijfje (4.02,53) wisten nog wel een internationaal startbewijs te bemachtigen op deze afstand.