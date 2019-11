Zege schaatsers Ariëns en Kamminga

Crispijn Ariëns heeft de derde wedstrijd in de strijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. De schaatser versloeg in Deventer na 125 ronden zijn medevluchter Mats Stoltenborg. Bart Hoolwerf won de sprint om de derde plaats. Hij was vorige week nog de snelste bij de tweede wedstrijd, in Den Haag.

Bij de vrouwen zegevierde Manon Kamminga. In de sprint van een kopgroep van vijftien rijdsters was zij de rapste. Francesca Lollobrigida uit Italië, leidster in het klassement, finishte als tweede. Lisa van der Geest werd derde.