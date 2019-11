Baanrecord Roest op 10.000 meter in Thialf

Patrick Roest heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen een baanrecord op de 10.000 meter gereden. De 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zette in de laatste rit in Thialf een tijd neer van 12.42,97. Daarmee was hij bijna een seconde sneller dan Jorrit Bergsma, die in december vorig jaar in Heerenveen op 12.43,70 uitkwam.

Roest was vrijdag ook al de beste op de 5000 meter. De tweevoudige wereldkampioen allround pakte een dag later op de 1500 meter met de derde plaats eveneens een wereldbekerticket.

Bergsma, tweede op de 5000 meter, moest opnieuw voorrang verlenen aan de ontketende Roest. De Fries, wereldkampioen op de 10.000 meter, eindigde in een tijd van 12.51,50 weer als tweede.