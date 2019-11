‘Barney’ verliest kwartfinale in Amsterdam

Darter Raymond van Barneveld heeft zijn laatste officiële wedstrijd in Nederland gespeeld. De darter uit Den Haag verloor bij de World Series of Darts in Amsterdam in de kwartfinale van Dave Chisnall. De Engelse darter won met 10-8 in legs.

‘Barney’ was dicht bij een stunt tegen Chisnall, maar kon niet doordrukken. De 52-jarige darter kwam met 5-3 en 6-4 voor te staan. Chisnall knokte zich echter terug en boog een achterstand van 7-5 om in een voorsprong. Van Barneveld kon een nederlaag daarna niet meer voorkomen.

De vijfvoudig wereldkampioen had begin dit jaar zijn afscheid aangekondigd en wilde in maart zelfs abrupt stoppen. Op die beslissing kwam hij weer terug. Hij begint in december op het WK in Londen aan zijn laatste toernooi.

Michael van Gerwen en Danny Noppert plaatsten zich wel voor de halve finales.