Britse hockeysters naar Spelen Tokio

De Britse hockeysters kunnen hun titel verdedigen bij de Olympische Spelen, volgend jaar in Tokio. De ploeg die er in Rio 2016 ten koste van Nederland met de titel vandoor ging was in een play-off in Londen te sterk voor Chili. Na een 3-0-zege op zaterdag werd het een dag later 2-1.

Dat de titelverdediger zich plaatste voor de Spelen was niet vanzelfsprekend. Groot-Brittanniƫ heeft na de Spelen van Rio geen grootse indruk gemaakt. Afgelopen jaar eindigde de ploeg in de FIH Hockey Pro League als achtste met slechts drie overwinningen. Speelsters als Helen Richardson-Walsh, Kate Richardson-Walsh, Sophie Bray en Crista Cullen stopten, terwijl Engels en Brits recordinternational Alex Danson herstelt van een slepende blessure.