Dubbeltitel Babos/Mladenovic bij WTA Finals

Timea Babos en Kristina Mladenovic hebben voor het tweede jaar op rij de dubbeltitel veroverd bij de WTA Finals in Shenzhen. Het Hongaars/Franse tenniskoppel was in de finale in twee sets duidelijk te sterk voor de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova: 6-1 6-3. De wedstrijd was na amper een uur klaar.

Voor Babos en Mladenovic is het de tweede grote titel van het seizoen. Begin juni wonnen ze Roland Garros, hun tweede grandslamzege na de Australian Open van 2018. Babos en Mladenovic verdienden met hun eindzege in Shenzhen een miljoen dollar (893.000 euro), een record in het dubbelspel. De Nederlandse Demi Schuurs was zaterdag met haar Duitse dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld gestrand in de halve finales. Daarvoor verantwoordelijk waren Hsieh en Strycova.