Geen hoofdrol turners Schmidt en Veerman

Het turnduo Casimir Schmidt en Sanna Veerman is bij de Swiss Cup in de Zwitserse stad Zürich op de achtste plaats geëindigd. Schmidt en Veerman behaalden samen een totaal van 53,900 punten en strandden daarmee voortijdig.

De overwinning was voor het team van de Verenigde Staten, dat bestond uit Jade Carey en Allan Bower. In de finale behaalden zij 29,075 punten, waarmee ze de Oekraïners Diana Varinska en Oleg Vernjaiev (27,650) achter zich lieten. Het brons was voor Oliver Hegi en Giulia Steingruber, die een thuiswedstrijd turnden.

Schmidt kwam in Zwitserland in actie op de onderdelen ringen (13,350) en vloer (13,950), Veerman turnde op brug (13,350) en sprong (12,750).