Golfer McIlroy na play-off winnaar in Shanghai

Golfer Rory McIlroy heeft zich na een spannende slotdag verzekerd van de winst op de HSBC Champions. Op de banen van het Sheshan-golfcomplex van Shanghai had de Noord-Ier een play-off nodig om Xander Schauffele te verslaan. De Amerikaan had in de vierde ronde met een rondgang van 66 slagen, 6 onder par, zijn achterstand op McIlroy (68) goed gemaakt. Beiden sloten af met 269 slagen, 19 onder par. Op de eerste extra hole pakte McIlroy met een birdie de winst.

Joost Luiten had een goede ronde van 68 slagen, zijn beste van het toernooi, en kwam daarmee uit op 284 en de gedeelde 34e plaats.

Schauffele was de titelverdediger in Shanghai waar een mooie prijzenpot klaar stond. McIlroy ging als winnaar met een cheque van ruim anderhalf miljoen euro naar huis.