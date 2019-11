Groen licht voor windfoilen op Spelen 2024

De leden van de mondiale zeilbond World Sailing zijn zondag bij de algemene vergadering op Bermuda akkoord gegaan met het voorstel om de RS:X-plank te vervangen door de zogenaamde iFoil, een plank met een vleugelconstructie aan de onderkant. Het bestuur van World Sailing had eerder al groen licht gegeven.

“De toekomst is nu! Het wordt iFoil op de Olympische Spelen van 2024”, schreef Dorian van Rijsselberghe op Twitter. De 30-jarige plankzeiler van Texel werd twee keer olympisch kampioen in de RS:X-klasse en hoopt daar volgend jaar in Tokio nog een derde gouden plak aan toe te voegen. Toch maakte Van Rijsselberghe zich samen met zijn coach Aaron McIntosh sterk voor de invoering van de nieuwe plank, waarop de zeilers zo’n 50 centimeter boven het water ‘zweven’ en veel sneller gaan omdat alleen de draagvleugel in het water komt. “We hebben met een paar mensen hard gewerkt om windfoilen naar de Olympische Spelen te krijgen. En dat is gelukt.”