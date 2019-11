Massastart optie voor alleskunner Ter Mors

Veelzijdig schaatsster Jorien ter Mors gaat dit seizoen mogelijk serieus werk maken van de massastart. “Als het allemaal past in het seizoen, met name in fysiek opzicht, is dat zeker iets wat ik wil gaan doen. Dat roep ik al heel lang, maar vaak was het een beetje druk met shorttrack en langebaan. Ik hoop dat ik voor de massastart nu wel tijd weet te vinden. Het is een combinatie van shorttrack en langebaanschaatsen. Dus het is logisch dat ik daar interesse in heb.”

Ter Mors (29) won in haar loopbaan drie olympische titels op de langebaan. Daarnaast veroverde ze drie keer WK-goud. Als shorttrackster behaalde de Twentse alleskunner in 2018 in Zuid-Korea ook nog olympisch brons. Na de Winterspelen van Pyeongchang moest Ter Mors een jaar pauzeren wegens een knieoperatie. Tijdens de eerste twee dagen van de kwalificatie voor de wereldbeker in Thialf toonde ze met twee ritzeges duidelijk aan dat ze weer helemaal terug is, en misschien wel beter kan worden dan ooit op de langebaan. Met shorttrack is de blikvanger van Team IKO gestopt.

Bondscoach Jan Coopmans, onder meer verantwoordelijk voor de massastart met twee deelnemers per land, heeft in Irene Schouten al een topper in huis op dit onderdeel. “Voor Jorien rollen we rode loper uit”, zei hij in Heerenveen veelbetekenend. “Of ze een koningskoppel kan vormen met Irene? Zeker, maar shorttrackster Suzanne Schulting is ook een optie. We zitten wat dat betreft in een luxepositie. Maar er kan altijd iemand ziek worden ofzo. Je moet altijd een plan-B en een plan-C hebben.”

Ter Mors beseft als geen ander dat haar veelzijdigheid op de ijspiste niet altijd een voordeel is. “Ik kan gewoon teveel, dus dat betekent dat ik keuzes moet maken. Ik ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Ik wil scoren op een paar onderdelen en niet op veel disciplines steeds net buiten de boot vallen. Ik word liever één keer wereldkampioen dan drie keer derde.”

De 1000 en de 1500 meter blijven vooralsnog haar hoofddoelen. “De rest zal daar omheen moeten passen. De 500 meter en een eventuele massastart zijn dan de eerste wedstrijden die ik schrap als het even niet te combineren valt.”