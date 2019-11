Oranje onderuit tegen Dominicaanse honkballers

De Nederlandse honkballers hebben ook de tweede wedstrijd in de Premier 12 verloren. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens ging na de 9-0-nederlaag tegen ‘Team USA’ met 14-4 onderuit tegen de Dominicaanse Republiek.

Aan de Premier 12 mogen de beste twaalf landen van de wereld meedoen. Het Nederlandse koninkrijksteam neemt op de mondiale ranglijst de achtste plek in. De honkballers spelen nog tegen gastland Mexico, maar een plaats bij de eerste twee in de groep, om verder te spelen in de zogeheten superronde, is na twee nederlagen vrijwel onmogelijk.