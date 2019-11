Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar tweede zege geboekt in de Superprestige. In Ruddervoorde reed de Rotterdamse van Corendon-Circus van start tot finish aan de leiding. Ze heroverde ook de koppositie in de wedstrijdenreeks.

Alvarado nam de leiding in het klassement over van haar landgenote Yara Kastelijn, die als vijfde eindigde. Sanne Cant, de Belgische wereldkampioene, bereikte op het modderige parcours als tweede de finish, de Amerikaanse Katie Compton werd derde.