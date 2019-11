Van der Poel wint als vanouds in eerste cross

Mathieu van der Poel is zijn veldritseizoen begonnen zoals hij het in februari afsloot. De wereldkampioen won bij zijn eerste optreden in de modder de Superprestigecross van Ruddervoorde. Van der Poel deed het op karakteristieke wijze. Halverwege liet hij de laatste concurrent, de Belg Laurens Sweeck, achter.

Van der Poel sloot in februari zijn veldritseizoen af in Hulst, waar hij zijn 32e zege boekte in een winter waarin hij 34 keer aan de start stond. Dat zal de komende maanden minder vaak zijn, kondigde hij al aan. Van der Poel heeft tal van uitdagingen elders, met onder meer enkele voorjaarsklassiekers en in de zomer de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen.